Κοντά στην εξυχνίαση της διπλής δολοφονίας η ΕΛ.ΑΣ.

Οι αρχές βρίσκονται ένα βήμα πριν την ταυτοποίηση του δράστη που σκότωσε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το δελτίο ειδήσεων του Star υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό του.

Ο δράστης περιγράφεται ως νεαρός, λεπτός, ξανθός άνδρας, ο οποίος επέβαινε σε σκούτερ και καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα προς το χωριό Κορυφάσιο περίπου 40 λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία.

Τα πλάνα από το βίντεο αποτυπώνουν τη διαφυγή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddcbgja3blg1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τον ανιψιό του θύματος, ο οποίος είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, ο νεαρός μιλούσε σπαστά ελληνικά. Ο ίδιος περιέγραψε τη φρικτή σκηνή: «Μόλις πυροβόλησε το θείο μου, κατάφερα να τρέξω γρήγορα και να φύγω από τη ρεσεψιόν. Πέρασα μπροστά από τον επιστάτη μας, τον άφησα πίσω μου και ο δολοφόνος τον πυροβόλησε.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ανθρωποκτονιών έχουν ήδη συλλέξει καταθέσεις από συγγενείς και φίλους του αρχιτέκτονα. Υπήρχαν πληροφορίες για άτομα που διεκδικούσαν την περιουσία του, ενώ πρόσφατα είχε αλλάξει τη διαθήκη του, αφήνοντας ως κληρονόμους τον επιστάτη και ένα συγγενικό του πρόσωπο.