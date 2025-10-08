Κατά την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η αστυνομία αναζητά απαντήσεις σχετικά με τον δράστη ή τους δράστες που τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την ιστορική ντισκοτέκ Jacky.O., στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια, μέσα από το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άγνωστο να πετά μια σακούλα στην είσοδο της θρυλικής ντισκοτέκ. Επιπλέον, εξετάζονται προσεκτικά οι κινήσεις τεσσάρων ατόμων, που φαίνεται να κινούνταν ύποπτα έξω από το νυχτερινό κέντρο λίγα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας μαυροντυμένος άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του φαίνεται να τοποθέτησε τη σακούλα.

Άνδρες της Αντιτρομοκρατικής έφτασαν στο σημείο για να συλλέξουν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, με στόχο να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για τους δράστες.

Η έκρηξη σημειώθηκε ενώ η ντισκοτέκ ήταν κλειστή, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δράστες δεν επιδίωκαν ανθρώπινα θύματα. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι πρόκειται για καλά οργανωμένη και στοχευμένη επίθεση, επισημαίνοντας πως δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν και το παρελθόν του ιδιοκτήτη, ο οποίος ανέλαβε τη θρυλική ντισκοτέκ των ‘80s μετά τη χρυσή της εποχή, όταν αποτελούσε σημείο αναφοράς και στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην πόρτα εισόδου και στο εσωτερικό της ντισκοτέκ. Η βαριά σιδερένια πόρτα στράβωσε, ενώ εκτοξεύτηκαν κομμάτια στο εσωτερικό. Επιπλέον, προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και στις προσόψεις παρακείμενων κτιρίων.

