Πλησιάζει η Black Friday 2025 και ήδη δεκάδες καταστήματα κάνουν τον προγραμματισμό τους για την μείωση τιμών λόγω της ημέρας.

Αν και η Black Friday 2025 απέχει ακόμα ωστόσο, πολλά μεγάλα καταστήματα έχουν ξεκινήσει τον προγραμματισμό τους για την ημέρα αυτή.

Η Black Friday πέφτει παραδοσιακά την τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη και πάντα ακολουθεί την ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ (27/11) με το ημερολόγιο φέτος να δείχνει στις 28 Νοέμβρη.

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας επισημαίνουν ότι στόχος όλων των καταναλωτών δεν θα πρέπει να είναι μόνο οι οικονομικά συμφέρουσες, αλλά ταυτόχρονα οι έξυπνες και ασφαλείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, συμβουλεύουν τους καταναλωτές τα παρακάτω: