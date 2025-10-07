Η κλήρωση του Eurojackpot θα διεξαχθεί στις 21:15.

Μια νέα μεγάλη κλήρωση έχουμε απόψε στο Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 36 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:15 και λίγη ώρα αργότερα θα ξέρουμε τόσο τους τυχερούς αριθμούς όσο και τον πίνακα κερδών.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.

Επίσης, σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.

Τέλος, η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.