Αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας κατά τεσσάρων εταιριών από τις οποίες ζητά ως αποζημίωση συνολικά το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσε ο κ. Χρήστος Τηλκερίδης, πατέρας του 23χρονου Άγγελου, που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Στην αγωγή επικαλείται έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία υπογράφονται από τον Εφέτη Ανακριτή, που διενήργησε την κύρια έρευνα της υπόθεσης. Βάσει των εγγράφων προκύπτει, σύμφωνα με την αγωγή, ότι ο κ. Σωτήρης Μπακαΐμης θεωρεί πως τα έλαια σιλικόνης προκάλεσαν την έκρηξη, τη φωτιά και την πυροσφαιρα. Συνεπώς ζητά από την Siemens, κατασκευάστρια εταιρία των ηλεκτρομηχανων των τρένων, την Bayer, κατασκευάστρια εταιρία των ελαίων σιλικόνης , την Hellenic Train ως τον βασικό πάροχο σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων και τον ΟΣΕ, ως τον πάροχο του δικτύου και της εν γένει σιδηροδρομικής υποδομης στην Ελλαδα, αποζημίωση 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Ζητά από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας να κάνει δεκτή την αγωγή. Επίσης να χορηγηθούν στην οικογένεια του θύματος τα τιμολόγια αγοράς του συγκεκριμένου τύπου ελαίου σιλικόνης και έγγραφα που αποδεικνύουν ποιός είναι ο χρήστης και ποιός ο προμηθευτής των ελαίων στη χώρα μας. Τέλος, μεταξύ άλλων ζητά φορτωτικές με βάση τις οποίες η Siemens μετέφερε από την Bayer, τα έλαια σιλικόνης καθώς και τα δελτία συντήρησης.

