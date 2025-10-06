Η αστυνομία έκανε έρευνες στα κελιά και σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας στις φυλακές Τρικάλων.

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος το πρωί της Δευτέρας στις φυλακές Τρικάλων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 20 κελιά, ενώ σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε βάρος 6 εγκλείστων για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Από τις έρευνες στα κελιά, καθώς και σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-10 αυτοσχέδια μαχαίρια,

-15 usb και

- κάρτα μνήμης.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.