Με απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών ανασύρεται παλαιότερη δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους ιατροδικαστές οι οποίοι ενεπλάκησαν στην υπόθεση των Τεμπών.

Μία δικογραφία από τα… αζήτητα έδωσε τη λύση στον «γόρδιο δεσμό» που είχε δημιουργηθεί μετά την απόφαση του Πάνου Ρούτσι να διεκδικήσει, με απεργία πείνας να μάθει πώς έφυγε από τη ζωή ο γιος του, στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Από το κατηγορηματικό «όχι» της Προέδρου του Αρείου Πάγου, ακριβώς ύστερα από μία εβδομάδα, η Δικαιοσύνη βρήκε τη «μαγική» λύση που αναζητούσε, προκειμένου να ξεπεράσει το αδιέξοδο στο οποίο η ίδια περιήλθε λόγω της άτεγκτης στάσης της.



Σε μία δικογραφία από εκείνες που είχαν αρχειοθετηθεί, «πάτησε» η Εισαγγελία της Λάρισας για να κάνει δεκτό, ύστερα από 22 ημέρες απεργίας πείνας, το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του γιου του, Ντένις.

Με απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών ανασύρεται παλαιότερη δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους ιατροδικαστές οι οποίοι ενεπλάκησαν στην υπόθεση των Τεμπών και συσχετίζεται αυτή για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση με τις εκταφές των σορών των θυμάτων.



Με αυτή τη δικονομική οδό γίνεται δεκτό το αίτημα Ρούτσι για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του και ανοίγει ο δρόμος για εκταφές και τοξικολογικές εξετάσεις για όποιον ή όποια από τους συγγενείς των θυμάτων επιθυμούν.

Μάλιστα, η Εισαγγελία Εφετών χρειάστηκε να επικαλεστεί νεότερα στοιχεία για να ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία κατά των ιατροδικαστών. Τα νέα αυτά στοιχεία βέβαια φαίνεται πως δεν υπήρχαν όλες αυτές τις 22 μέρες που βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι σε απεργία πείνας.

Να υπενθυμίσουμε ότι συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει μήνυση κατά των ιατροδικαστών από το 2024. Η μήνυση, ωστόσο, το καλοκαίρι του ίδιου έτους αρχειοθετήθηκε, καθώς δεν προέκυπταν, σύμφωνα με την Εισαγγελία Εφετών, επιβαρυντικά στοιχεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα πια, μετά 22 μέρες απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, η εισαγγελία εφετών ανασύρει την αρχειοθετημένη δικογραφία των ιατροδικαστών και ζητά να συσχετιστεί με την προκαταρκτική που διέταξε η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες θα κληθούν οι συγγενείς των θυμάτων στην εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να δηλώσουν εάν επιθυμούν εκταφή των ανθρώπων τους και τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς.