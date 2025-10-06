Άστατο καιρό με βροχές και καταιγίδες «δείχνει» ο Ζιακόπουλος για τις επόμενο τριήμερο, οι περιοχές στο «μάτι» της κακοκαιρίας.

Ο καιρός επιμένει φθινοπωρινά και το επόμενο τριήμερο οι βροχές και οι καταιγίδες θα κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους με τις ομπρέλες να αποτελούν απαραίτητο αξεσουάρ για τις μετακινήσεις. Παράλληλα και η θερμοκρασία θα κινείται σε πτωτική πορεία με την ψύχρα να κάνει αισθητή την παρουσία της δείχνοντας ότι μπαίνουμε για τα καλά στις καιρικές συνθήκες του Οκτωβρίου με την καλοκαιρία να μπαίνει σε παύση.

Στη νέα του πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών ο Δημήτρης Ζιακόπουλος «βλέπει»εναλλαγές καλοκαιρίας και καταιγίδων, ενώ η ψύχρα θα είναι αισθητή, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Ας δούμε αναλυτικά την ανάρτησή του στο ιστολόγιο του.

Την Τρίτη, οι ψυχρές αέριες μάζες που έχουν μεταφερθεί στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας θα προκαλέσουν άστατο καιρό στις κεντρικές και νότιες περιοχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, οι καταιγίδες θα επικεντρωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα, με τους ανέμους να παραμένουν βορειοδυτικοί 5-6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες στο εσωτερικό θα είναι χαμηλές. Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο καιρός θα βελτιωθεί, με λίγες βροχές και άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για το καιρό μέχρι την Πέμπτη

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), βαρομετρικό χαμηλό που κινείται προς το Αιγαίο θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες βασικά τα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, οι ψυχρές αέριες μάζες που έχουν μεταφερθεί στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα πάνω από τη χώρα μας θα προκαλέσουν άστατο καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις κεντρικές και νότιες περιοχές της.

Κατά τα άλλα, θα επικρατήσουν ΒΔ άνεμοι με ένταση 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά της εποχής.

Την Τετάρτη (8/10), τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ με ένταση 5 με 6 και πρόσκαιρα στα δυτικά και νότια πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 23 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι οι ελάχιστες θερμοκρασίες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα είναι αρκετά χαμηλές.

Την Πέμπτη (9/10), δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ με βασική ένταση 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.