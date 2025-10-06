Το Ισραήλ άρχισε να αναχαιτίζει τα πλοία σε διεθνή ύδατα την Τετάρτη, κρατώντας ομήρους περισσότερους από 470 ακτιβιστές.

Περισσότερα από 70 μέλη της Global Sumud Flotilla - μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ - εγκαταλείπουν σήμερα το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Times of Israel, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, όσοι απελευθερώνονται θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην Ελλάδα, από όπου θα αναχωρήσουν στη συνέχεια για τις χώρες καταγωγής τους.

Ανάμεσα σε αυτούς που θα αναχωρήσουν από το Ισραήλ τη Δευτέρα περιλαμβάνονται 28 Γάλλοι πολίτες, 27 Έλληνες, 15 Ιταλοί και εννέα Σουηδοί.

Είκοσι ένας Ισπανοί επέστρεψαν ξεχωριστά στην Ισπανία την Κυριακή από το Ισραήλ, ενώ αρκετοί παραμένουν ακόμη υπό ισραηλινή κράτηση.

Σημειώνεται πως η ώρα άφιξης των ελλήνων ακτιβιστών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» εκτιμάται στις 4:30 - 5:00μμ.

Είχε προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών και της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ για να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού, ενώ η Αθήνα είχε προχωρήσει την Παρασκευή σε έντονο διάβημα προς το Ισραήλ, ζητώντας την επιτάχυνση των ενεργειών για την αποφυλάκιση και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων.

«Παρά την παρουσίαση της διαμεσολάβησης και της επιστροφής ως προσωπικής επιτυχίας του υπουργού, το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να μην έχει τοποθετηθεί πολιτικά για την υπόθεση», ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωση το March to Gaza.

«Καμία λέξη για την παράνομη αναχαίτιση σε διεθνή ύδατα, καμία λέξη για την κακομεταχείριση, για τις απεργίες πείνας, για το γεγονός ότι πολίτες αυτής της χώρας – ανάμεσά τους και μέλος της Βουλής – κρατήθηκαν χωρίς κατηγορία σε στρατόπεδο του Ισραήλ. Αυτή η σιωπή είναι ενοχή. Και δεν θα περάσει έτσι.

Αυτή τη στιγμή, η μόνη μας σκέψη είναι να υποδεχτούμε τους ανθρώπους μας όπως τους αξίζει. Με φροντίδα, πολιτική ζεστασιά και κινηματική συγκρότηση. Να ακουστεί καθαρά ότι δεν ήταν μόνοι/ες τους».





