Μέχρι το 2026, το δίκτυο θα αριθμεί πάνω από 500 κάμερες σε όλη την Αττική, καλύπτοντας τις βασικές αρτηρίες και τα πιο επικίνδυνα σημεία του λεκανοπεδίου.

Η Αττική απέκτησε το πρώτο ολοκληρωμένο δίκτυο καμερών με τεχνητή νοημοσύνη (AI) , με στόχο η τροχαία να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ελέγχου των παραβάσεων και να ενισχύσει την οδική ασφάλεια.

Από τις αρχές Οκτωβρίου τέθηκαν σε λειτουργία οι πρώτες 41 κάμερες σε 17 δήμους, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που θα επεκταθεί τα επόμενα χρόνια.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα καταγραφής παραβάσεων

Οι κάμερες καταγράφουν φωτογραφίες και βίντεο σε 24ωρη βάση. Το υλικό αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Διαχείρισης, όπου επιβεβαιώνεται η παράβαση και δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος.

Το πρόστιμο στη συνέχεια αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη είτε ταχυδρομικά είτε μέσω gov.gr, ενώ σύντομα θα υπάρχει και ενημέρωση με SMS.

Εάν ο ιδιοκτήτης δεν οδηγούσε το όχημα, θα μπορεί να δηλώνει ηλεκτρονικά τον πραγματικό οδηγό, αποφεύγοντας άδικες χρεώσεις.

Οι κάμερες θα βλέπουν τα πάντα με ακρίβεια και οι οδηγοί θα πρέπει πλέον να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς όλες τους οι κινήσεις θα καταγράφονται και δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν.

Οι παραβάσεις που καταγράφουν οι νέες κάμερες

Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Μη χρήση κράνους σε δίκυκλα

Τα κομβικά σημεία με υψηλή επικινδυνότητα:

Δυτική Αττική

Λ. ΝΑΤΟ & Μεγαρίδος

Λ. ΝΑΤΟ & Τραπεζούντος

ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου & ΜίνωαΠειραιώς & Χαμοστέρνας (Μοσχάτο)

Πειραιώς & Π. Ράλλη

Π. Ράλλη & Αγ. Aννης

Λ. Σχιστού & Γρ. Λαμπράκη (Δραπετσώνα)

Δημοκρατίας & Γρ. Λαμπράκη (Κερατσίνι)

Λ. Δημοκρατίας & Τριπόλεως (Πέραμα)

Κεντρική Αθήνα & Νότια Προάστια

Λ. Κηφισού & Κωνσταντινουπόλεως (Περιστέρι)

Λ. Αθηνών & Γ. Παπανδρέου (Χαϊδάρι)

Θησέως & Δαβάκη (Καλλιθέα)

Θησέως & Ποσειδώνος (Καλλιθέα)

Αμφιθέας & Αγ. Βαρβάρας (Aλιμος)

Παπαναστασίου & Βενιζέλου (Aγ. Δημήτριος)

Βόρεια Προάστια

Λ. Κηφισίας & Πεντέλης (Μαρούσι)

Κατεχάκη & Πίνδου (Παπάγου)

