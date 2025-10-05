Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση γυναίκας από την περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με την γραμμή ζωής πρόκειται για την Βασιλική Γκάγκα, 55 ετών, η οποία εξαφανίστηκε στην περιοχή της Κυψέλης, στην Αθήνα, το βράδυ της 02/10/25.

Έχει καστανά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,55μ και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι και αθλητικά παπούτσια, ενώ από την μέση και επάνω δεν φορούσε τίποτα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το μεσημέρι της 04/10/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.