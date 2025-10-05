Το θύμα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νίκαιας.

Νοσηλευόμενος παραμένει ο οδηγός που δέχτηκε άγρια επίθεση με κατσαβίδι από 25χρονο διανομέα στην Ιερά Οδό, το βράδυ της Παρασκευής. «Το μάτι μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί το γλύτωσα στο χιλιοστό του χιλιοστού, μου είπε ο γιατρός. Δηλαδή για ένα χιλιοστό. Για ένα χιλιοστό του χιλιοστού γλύτωσα το μάτι μου», αποκαλύπτει, μιλώντας στο MEGA.

Εις βάρος του κατηγορούμενου, με βαρύ ποινικό παρελθόν, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ, τού αποδίδονται και πλημμεληματικές κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης περιουσίας και εξύβριση.

Το θύμα του επεισοδίου περιέγραψε πώς άρχισαν όλα:

«Έγινε από ένα STOP όλη η φασαρία. Βγήκα εγώ, έβγαλα τη μούρη του αμαξιού από το STOP πιο μπροστά στον δρόμο και το μηχανάκι ερχόταν στην Ιερά Οδό.

Έβγαινα από την Ελλησπόντου. STOP είχα εγώ. Όμως έβγαλα τη μούρη πιο μπροστά και το μηχανάκι ήρθε δίπλα μου και μου λέει: “Φίλε, STOP δεν έχεις;” Εγώ του είπα: “Και εσύ φίλε φρένα δεν έχεις;”. Και έτσι μετά ξεκίνησε ο καυγάς».

Ακόμη, αναφέρει πως ο δράστης κατέβηκε από το μηχανάκι του και ήρθε κατευθείαν προς το μέρος του, για να του επιτεθεί με αυτόν τον φριχτό τρόπο.

«Δεν με κυνήγησε μετά. Έκανε πιο κάτω δεξιά, για να κατέβει από το μηχανάκι, για να έρθει στο αμάξι, να πλακωθούμε, δεν ξέρω τι σκεπτικό είχε. Ανέβηκε ξανά στη μηχανή και έφυγε και πήγε απέναντι σε ένα καφέ. Κατέβασε το κουτί που είχε, που ήταν ντελιβεράς και μετά εγώ έφυγα.

Ήμουν στο φανάρι Ιεράς Οδού και Λεωφόρου Κηφισού, για να μην ανάψει το φανάρι πράσινο, για να φύγω. Ενώ αυτός ήρθε ανάποδα τη Ιερά οδό και ήρθε μπροστά στο αμάξι μου. Κατέβηκε από το μηχανάκι και ήρθε. Δεν το κατάλαβα ότι είχε αντικείμενο κατσαβίδι στο χέρι.

Ήρθε στο αμάξι δίπλα και μου κάρφωσε τρία κατσαβίδια. Δύο στο μάτι και ένα από τη μύτη και πέρασε μέσα στο μάτι», είπε ακόμη.«Κάτι έλεγε αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Γιατί εγώ ήμουν πάνω στην ένταση. Έβριζε, έλεγε κάτι αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ήρθε στα γρήγορα, ήρθε μπαμ – μπαμ.

Το σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι. Κατευθείαν μου το κάρφωσε στα μάτια και στη μύτη», προσέθεσε.

«Οι γιατροί είναι εδώ από την Παρασκευή και μου είπαν οι γιατροί ότι μέχρι την Τρίτη θα είμαι εδώ γιατί έχω κάταγμα στο διάφραγμα, στη μύτη μέσα που πέρασε το κατσαβίδι και έχω κάνει και ράμματα στη μύτη και στα μάτια και το μάτι δεν είναι σε πολύ. Είναι σε κατάσταση κρίσιμη», ολοκλήρωσε ο οδηγός που δέχτηκε την επίθεση.

