Στις 7 Οκτωβρίου είναι η πανσέληνος του μήνα.

Φέτος, η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι υπερπανσέληνος, πράγμα που σημαίνει ότι η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, εμφανιζόμενη μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το συνηθισμένο

Η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» (Harvest Moon) προέρχεται από την αγροτική παράδοση.

Είναι η πανσέληνος που εμφανίζεται πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία, συνήθως τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, και είχε μεγάλη σημασία για τους αγρότες.

Ο λόγος είναι ότι αυτό το φεγγάρι ανατέλλει σχεδόν την ίδια ώρα για αρκετές νύχτες, δίνοντας επιπλέον φως αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα.

Με αυτόν τον τρόπο οι αγρότες μπορούσαν να συνεχίσουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών τους ακόμα και όταν έπεφτε το σκοτάδι, πριν τη διάδοση των ηλεκτρικών φωτιστικών και σε αυτό οφείλει το φεγγάρι του μήνα το όνομά του.