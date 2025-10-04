«Η χυδαία στοχοποίηση της γιατρού Όλγας Κοσμοπούλου από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη δεν είναι απλώς ένα άτοπο τηλεοπτικό σχόλιο».

Επίθεση στη γιατρό στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Όλγα Κοσμοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αφήνοντας εμμέσως αιχμές για την απεργία πείνας και τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι σχετικά με την εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στον γιο του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, ενώ ισχυρίστηκε ότι ανησυχεί για την υγεία του Πάνου Ρούτσι, ζήτησε να εξεταστεί από το ΕΚΑΒ καθώς η κ. Κοσμοπούλου που τον παρακολουθεί είναι «ακροαριστερή γιατρός από την Νίκαια, πολύ σκληρή συνδικαλίστρια, η οποία είναι επαγγελματίας γιατρός των απεργών πείνας της αριστεράς».

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτηρίζοντας την κα Κοσμοπούλου ως τη «μόνη με το αποκλειστικό προνόμιο να ελέγχει την υγεία των απεργών πείνας της αριστεράς», δήλωσε ότι δεν την εμπιστεύεται γιατί «έχει πολιτική ατζέντα και όχι ιατρική».

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει πως «η χυδαία στοχοποίηση της γιατρού Όλγας Κοσμοπούλου από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη δεν είναι απλώς ένα άτοπο τηλεοπτικό σχόλιο. Είναι πολιτική επίθεση ενάντια στην ιατρική δεοντολογία, στην ανεξαρτησία των γιατρών και, το πιο ανησυχητικό από όλα, στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Όταν ένας υπουργός επιδεικνύει για πολλοστή φορά “μεταμφυλιακή” νοοτροπία και ρωτάει για τα “πολιτικά φρονήματα” ενός γιατρού ή των ασθενών του, επιστρέφουμε στις σκοτεινές εποχές όπου το κράτος εξετάζει την ιδεολογία των πολιτών πριν παράσχει περίθαλψη.

Ο κ. Γεωργιάδης, αντί να επιδείξει σεβασμό στο ιατρικό λειτούργημα και να δείξει την ελάχιστη ευαισθησία που επιβάλλει η κατάσταση ενός ανθρώπου στην 20η ημέρα απεργίας πείνας, επέλεξε να απαξιώσει την ιατρική επιστήμη, να σπιλώσει την επαγγελματική τιμή της Διευθύντριας ΕΣΥ και να υπονοήσει ότι η φροντίδα ασθενή καθορίζεται από κομματικές ταυτότητες. Αυτό είναι ασέβεια και επικίνδυνη ρητορική. Είναι πολιτική εκστρατεία τρομοκράτησης των γιατρών που στέκονται δίπλα σε ανθρώπους σε απόγνωση.

Η Νέα Αριστερά δηλώνει ξεκάθαρα:

⁠Κ. Γεωργιάδη, οι γιατροί δεν κάνουν “πολιτική” όταν σώζουν ζωές. Κάνουν ιατρική.

⁠Η στοχοποίηση της κ. Κοσμοπούλου είναι επίθεση ενάντια στο ίδιο το ΕΣΥ και τους γιατρούς που εργάζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

⁠Η προσπάθεια να παρουσιαστεί ως ύποπτη ή “κατευθυνόμενη” κάθε φωνή που υπερασπίζεται έναν απεργό πείνας είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη.

Απαιτούμε άμεσα:

Την αποπομπή του κ. Γεωργιάδη και άμεση ανάκληση των απαξιωτικών δηλώσεων του για την κ. Κοσμοπούλου και όλους τους γιατρούς που φροντίζουν τον Πάνο Ρούτσι

⁠Να σταματήσει αμέσως κάθε απόπειρα πολιτικοποίησης της ιατρικής φροντίδας. Κανένας υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να εκτοξεύει κατηγορίες κατά γιατρών επειδή διαφωνεί πολιτικά.

Την άμεση ικανοποίηση του δικαίου αιτήματος του Πάνου Ρούτσι.

Κάθε μέρα που περνάει και η κυβέρνηση αφήνει ατιμώρητες τις ύβρεις προς στον ιατρικό κόσμο, ενισχύει τον φόβο απέναντι σε όσους στέκονται δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η συκοφάντηση των γιατρών δεν είναι “επιχειρηματολογία”: είναι εκφοβισμός και η αποπομπή του Υπουργού Υγείας αποτελεί μονόδρομο».