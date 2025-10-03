Μποτιλιάρισμα και σημειωτόν για τους οδηγούς στην Αττική Οδό, πού αλλού καταγράφεται κίνηση.

Κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν όσοι οδηγοί κινούνται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι οδηγοί χρειάζονται 20 με 25 λεπτά παραπάνω από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο αντίστοιχες καθυστερήσεις σημειώνονται από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Επιπλέον, στην Περιφερειακή Υμηττού οι οδηγοί συναντούν καθυστέρηση 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Καρέα. Οι πολίτες καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.

Η ανάρτηση της Αττικής Οδού

{https://x.com/aodostraffic/status/1974140842156961815?t=fbl5Mz0zkPuhC7L2wd2HdA&s=08}

Πού αλλού οι οδηγοί είναι «κολλημένοι» στην κίνηση

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κυκλοφορία εμφανίζει καθυστερήσεις και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Στην Περιφερειακή Υμηττού / Καρέα σημειώνεται μποτιλιάρισμα , ιδιαίτερα στην έξοδο προς Ηλιούπολη.

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος), στη Βασ. Σοφίας, στη Συγγρού, στην Κατεχάκη, καθώς και στη Μεσογείων.

Κυκλοφοριακά προβλήματα και στα δύο ρεύματα τιου Κηφισού. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις οδούς Πατησίων, Αχαρνών, Αλεξάνδρας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και Αμαλίας.

Κυκλοφοριακή φόρτιση στα τμήματα Αλίμου – Καραϊσκάκη και Πηγαδάκια – Αλίμου, και στα δύο ρεύματα.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να δείχνουν υπομονή και προσοχή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές όπου αυτό είναι εφικτό.