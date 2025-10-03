«Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έπαψα ποτέ από την πρώτη ημέρα να σας θεωρώ και εσάς όπως και τους υπόλοιπους της κυβέρνησης σας ενόχους»

Ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτησή του απευθύνεται δημόσια στον Άδωνι Γεωργιάδη, καταγγέλλοντας το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών για λόγους σκοπιμότητας και συμφέροντος.

Σε ένα σκληρό μήνυμα, ο ίδιος τονίζει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά χρώματα: «Δεν είμαι ούτε δεξιός ούτε αριστερός. Είμαι απλά ένας πατέρας που το κράτος του δολοφόνησε δύο παιδιά». Ο Πλακιάς υποστηρίζει ότι οι αναδημοσιεύσεις από τον Υπουργό επιλέγονται επιλεκτικά και καταγγέλλει την πολιτική «διπολισμού» που, όπως λέει, δεν επέτρεψε στους γονείς να υπερασπιστούν τα παιδιά τους χωρίς φόβο για κομματικές ταμπέλες.

Όπως δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά «δεν είμαι από εκείνους που θα φοβηθούν να πουν την αλήθεια από όπου και αν προέρχεται από όποιον και αν προέρχεται!!!Είμαι απλά ένας Πατέρας που το κράτος του δολοφόνησε δύο παιδιά !!! Ένα Κράτος που και εσείς είσαστε ένα κομμάτι αυτουνού.»

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Βλέπω @AdonisGeorgiadi ότι αναδημοσιεύετε συχνά αναρτήσεις μου. Βέβαια όλο αυτό το διάστημα ότι σας βολεύει και μόνο ότι έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο θέμα .Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έπαψα ποτέ από την πρώτη ημέρα να σας θεωρώ και εσάς όπως και τους υπόλοιπους της κυβέρνησης σας ΕΝΟΧΟΥΣ !!!

και υπεύθυνους για την δολοφονία των παιδιών μου . Ιδίως κατά την διάρκεια των ψηφοφοριών της εξεταστικής της προανακριτικής και ότι άλλο έγινε στην βουλή όλο αυτό το διάστημα δεν σταματήσατε στιγμή να σηκώνετε το χέρι σας και να στηρίζετε ξεδιάντροπα τον Καραμανλή τον Τριαντοπουλο και όλους τους άλλους μαζί και τον εαυτός σας . Μπορεί να κάνετε τις αναδημοσιεύσεις και επίτηδες για να δημιουργήσετε ένα διπολισμό και μια διαμάχη μεταξύ μας . Ετσι και αλλιώς το πετύχατε αυτό όλα τα κόμματα μαζί από την πρώτη ημέρα με τον χρωματισμό του τρένου με πολιτικά χρώματα . Εχει φορτίο αριστερός !!! Δεν έχει δεξιός !!!

Τα καταφέρατε , και εμείς να μην μπορούμε να υπερασπίσουμε τα παιδιά μας φοβούμενοι τις κομματικές ταμπέλες. ΕΓΩ !!! Όμως δεν είμαι από εκείνους που θα φοβηθούν να πουν την αλήθεια από όπου και αν προέρχεται από όποιον και αν προέρχεται !!!

Για αυτό σας λέω , σήμερα αναδημοσίευσή αύριο αμφισβήτηση . Έτσι είναι η πολιτική , Όμως εγώ δεν είμαι πολιτικός . Είμαι απλά ένας Πατέρας που το κράτος του δολοφόνησε ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ !!! Ένα Κράτος που και εσείς είσαστε ένα κομμάτι αυτουνού.

