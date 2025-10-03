Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στο Σύνταγμα για να επισκεφθεί και να συνομιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, τι αποκάλυψε στις κάμερες ο ηθοποιός.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης πήγε στο Σύνταγμα και επισκέφθηκε πριν από λίγο τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι. Ο ηθοποιός συνομίλησε με τον κ. Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 19η ημέρα της απεργίας πείνας, εκφράζοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή του στον αγώνα του.

Οι δηλώσεις του Μπισμπίκη στις κάμερες μετά τη συνάντηση με τον Ρούτσι

«Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δε θέλω να πω τίποτα άλλο» είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Να θυμίσουμε, ότι ο Πάνος Ρούτσι σήμερα μετέβη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας προκειμένου να τον εξετάσουν οι γιατροί που τον παρακολουθούν και να υποβληθεί σε εξετάσεις. Οι γιατροί τού συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε με ταξί και με την έλευσή του κατευθύνθηκε στα Επείγοντα, προκειμένου να προχωρήσει σε εξετάσεις.

Σε ανακοίνωσή της η ιατρική ομάδα παρακολούθησης του απεργού πείνας αναφέρει πως ο Πάνος Ρούτσι «έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά», κάτι που λειτουργεί επιβαρυντικά δεδομένου του βεβαρημένου ιατρικού του ιστορικού (υπέρταση, καρδιακή αρρυθμία, αγγειοπάθεια, υπνική άπνοια). «Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση, αλλά και βιοχημικές - τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».