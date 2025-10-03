Με φθινοπωρινό καιρό θα ξεκινήσει και η επόμενη εβδομάδα.

Στο στόχαστρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί ξανά η χώρα από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου παρά το γεγονός ότι ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα είναι βελτιωμένος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής μετεωρολογικά στοιχεία η κακοκαιρία της Δευτέρα θα είναι παρόμοια με αυτήν που μόλις πέρασε από τη χώρα, καθώς αναμένονται και πάλι αρκετές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Νέο κύμα από την Αδριατική

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, από το βράδυ της Κυριακής οργανώνεται σύστημα κακοκαιρίας στην Αδριατική, το οποίο θα κινηθεί ανατολικά και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας. «Δευτέρα και Τρίτη περιμένουμε αρκετές βροχές, ενίσχυση ανέμων και πτώση θερμοκρασίας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Open.

Ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές διευκρίνισε ότι το νέο κύμα θα είναι μικρότερης έντασης από το πρόσφατο, ωστόσο τόνισε ότι οι τελευταίες βροχοπτώσεις αποδείχθηκαν ευεργετικές για τη γεωργία, το περιβάλλον και τις λίμνες της χώρας.

Τα ύψη βροχής των τελευταίων ημερών

Παξοί: 100 χιλ.

Κέρκυρα: 165 χιλ.

Μεσολόγγι: 96 χιλ.

Καστοριά: 49 χιλ.

Ανδραβίδα: 44 χιλ.

Ιωάννινα: 40 χιλ.

Άκτιο: 37 χιλ.

Αττική: 20–40 χιλ.

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό υδάτινων πόρων, όπως η λίμνη Πλαστήρα και η λεκάνη απορροής του Μόρνου.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την επόμενη εβδομάδα

Ο καιρός τη Δευτέρα (06.10.2025)



Αρχικά στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία σε όλα τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη (07.10.2025)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως στα κεντρικά και τα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.