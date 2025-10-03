Νέα άυλη ATHENA Card λανσάρει ο ΟΑΣΑ. Εντός του μήνα οι ανακοινώσεις.

Μέσα στον μήνα ο ΟΑΣΑ αναμένεται να παρουσιάσει την άυλη κάρτα μετακινήσεων του ΟΑΣΑ, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους επιβάτες να αντικαταστήσουν την πλαστική ATH.ENA Card με μια εφαρμογή στο κινητό τους. Μέσω της εφαρμογής θα μπορούν να φορτίζουν την κάρτα, να επικυρώνουν τα εισιτήρια και να διαχειρίζονται τα προϊόντα κομίστρου χωρίς να χρειάζονται πλέον το φυσικό πλαστικό μέσο.

Η ATH.ENA Card έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της το 2017, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση των μπαρών εισόδου στο μετρό. Από τότε αποτέλεσε το βασικό εργαλείο μετακινήσεων, προσφέροντας μηνιαία ή ετήσια πακέτα, εκπτώσεις για ανέργους, φοιτητές και ηλικιωμένους, καθώς και εισιτήρια πολλαπλών διαδρομών. Όλα αυτά θα μεταφέρονται πλέον ψηφιακά στο κινητό.

Σε δεύτερο στάδιο, ο ΟΑΣΑ σχεδιάζει να προχωρήσει σε ένα ακόμη πιο φιλόδοξο εγχείρημα: την εφαρμογή του λεγόμενου Account Based Ticketing, ενός συστήματος που θα ενοποιεί τις πληρωμές για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με άλλες μορφές κινητικότητας, όπως ταξί και ποδήλατα. Οι πρώτες συζητήσεις για συνεργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026. Μέσω της ενοποίησης, οι χρήστες θα μπορούν, για παράδειγμα, να πληρώνουν το ίδιο εισιτήριο για λεωφορείο και ταξί, χρησιμοποιώντας δύο συνδεδεμένες εφαρμογές.

Η άυλη κάρτα θα λειτουργεί με προσωπικό λογαριασμό που θα δημιουργεί ο κάθε επιβάτης μέσω της εφαρμογής. Σε αντίθεση με τη συμβατική κάρτα, όπου το κόμιστρο προπληρώνεται, εδώ η χρέωση θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, με τρόπο παρόμοιο με τις ανέπαφες συναλλαγές. Η καινοτομία αυτή στοχεύει κυρίως στους συχνούς χρήστες, που επιλέγουν προϊόντα διαρκείας, όπως μηνιαία και ετήσια εισιτήρια.

Επιπλέον, οι επιβάτες θα μπορούν να αγοράζουν και να αποθηκεύουν πολλαπλά προϊόντα κομίστρου, επιλέγοντας ποιο θα χρησιμοποιείται πρώτο. Ακόμη και ανώνυμοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε άυλη κάρτα, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται εκπτώσεις ή προωθητικά πακέτα που ενδέχεται να λανσάρει στο μέλλον ο ΟΑΣΑ.

Σημειώνεται ότι οι ανέπαφες συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, οι οποίες ήδη γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος, από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 10 εκατομμύρια ανέπαφες συναλλαγές, οι οποίες αντιστοιχούν πλέον στο 20% των ημερήσιων επιβατών. Μάλιστα, για τις διαδρομές προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το ποσοστό φτάνει στο 30%.