Καταγγελία των δικηγόρων για επίθεση στη Μάγδα Φύσσα σε διακοπή της δίκης για τη Χρυσή Αυγή.

Υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής επιτέθηκε λεκτικά στη Μάγδα Φύσσα, έξω από το Εφετείο όπου γίνεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό, καταγγέλλουν συνήγοροι της οικογένειας.

Σήμερα, Πέμπτη, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης απολογίας των κατηγορουμένων, κατά τη διάρκεια της διακοπής της συνεδρίασης, υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής- ο οποίος ήταν νωρίτερα μέσα στη δικαστική αίθουσα- επιτέθηκε λεκτικά στη Μάγδα Φύσσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα, Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, Χρύσα Παπαδοπούλου, Ελευθερία Τομπατζόγλου, Μαρίνα Δαλιάνη και Αργύρης Συρίγος.

«Εξύβρισε χυδαία την ίδια με λόγια και χειρονομίες και προσέβαλε την μνήμη του Παύλου Φύσσα παρουσία μαρτύρων», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση.

«Η διαρκής επίθεση των υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής, εντός και εκτός του δικαστηρίου σε βάρος της Μάγδας Φύσσα, αναδεικνύει το μένος της οργάνωσης για οποιονδήποτε στέκεται απέναντί τους. Ειδικότερα, στο πρόσωπο της Μάγδας Φύσσα, οι απολογητές των εγκληματικών ενεργειών της Χρυσής Αυγής, βλέπουνε τον ίδιο τον Παύλο και για αυτό τον λόγο συνεχίζουν τις επιθέσεις σε βάρος της», υπογραμμίζουν οι δικηγόροι και καλούν όλους στο δικαστήριο «να γίνουν ασπίδα ενάντια στις χυδαίες επιθέσεις που υφίστανται τα θύματα και οι οικογένειες τους από τα υπολείμματα των υποστηρικτών τους».

Η ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας Φύσσα

«Σήμερα 2 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης απολογίας των κατηγορουμένων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, κατά την διάρκεια της διακοπής της συνεδρίασης, επί της συμβολής των οδών Λ. Αλεξάνδρας και Λουκάρεως, υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής που προηγουμένως ήταν εντός της δικαστικής αίθουσας επιτέθηκε λεκτικά στην Μάγδα Φύσσα. Εξύβρισε χυδαία την ίδια με λόγια και χειρονομίες και προσέβαλε την μνήμη του Παύλου Φύσσα παρουσία μαρτύρων.

Η διαρκής επίθεση των υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής, εντός και εκτός του δικαστηρίου σε βάρος της Μάγδας Φύσσα, αναδεικνύει το μένος της οργάνωσης για οποιονδήποτε στέκεται απέναντί τους. Ειδικότερα, στο πρόσωπο της Μάγδας Φύσσα, οι απολογητές των εγκληματικών ενεργειών της Χρυσής Αυγής, βλέπουνε τον ίδιο τον Παύλο και για αυτό τον λόγο συνεχίζουν τις επιθέσεις σε βάρος της.

Καλούμε όλους και όλες στο δικαστήριο της Χρυσής Αυγής, να γίνουν ασπίδα ενάντια στις χυδαίες επιθέσεις που υφίστανται τα θύματα και οι οικογένειες τους από τα υπολείμματα των υποστηρικτών τους».