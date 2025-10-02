Συσσώρευση υδάτων προκαλεί προβλήματα στο τραμ.

Η κακοκαιρία επηρέασε και τα δρομολόγια στη γραμμή 7 του τραμ, καθώς τέσσερις στάσεις είναι εκτός λειτουργίας λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Η κυκλοφορία του τραμ στη γραμμή 7, «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά», διεξάγεται προσωρινά στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας - Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο - Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος - Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ, αναφέρει ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.