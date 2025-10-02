Ο 77χρονος ήταν αυτός που κάλεσε τις Αρχές και παρέμεινε στο πλευρό του 53χρονου μέχρι να έρθει βοήθεια.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας έφτασε πριν λίγα λεπτά για να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 77χρονος που συνελήφθη στους Γόννους για την κακουργηματική περίπτωση της παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Ο ίδιος μαζί με άλλα τρία άτομα έψαχναν για χρυσές λίρες στην περιοχή με αποτέλεσμα την Τρίτη ένας 53χρονος να εγκλωβιστεί σε σπήλαιο και να αφήσει εκεί την τελευταία του πνοή. Ο 77χρονος ήταν αυτός που κάλεσε τις Αρχές και παρέμεινε στο πλευρό του 53χρονου μέχρι να έρθει βοήθεια. Τα άλλα δύο άτομα, αδέλφια με καταγωγή από χωριό της Λάρισας, διέφυγαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.

Όπως ανέφερε χθες ο δικηγόρος του 77χρονου, ο ίδιος δεν γνώριζε ότι η περιοχή θεωρείται αρχαιολογικός χώρος.

Πηγή: larissanet.gr