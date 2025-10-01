Ποινική δίωξη ασκήθηκαν στους συλληφθέντες για εικονικά τιμολόγια.

Ποινική δίωξη για σωρεια αδικημάτων ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.