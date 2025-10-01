Ποινική δίωξη για σωρεια αδικημάτων ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.
- Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ εξακολούθηση
- Άμεση συνέργεια στην απάτη
- Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμενων φόρων
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
- Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων