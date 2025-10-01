Το αμερικανικό shutdown αναμένεται να θέσει το 40% του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού - περίπου 800.000 άτομα - σε άδεια άνευ αποδοχών.

Η αμερικανική πρεσβεία ανακοίνωσε μέσω Facebook πως λόγω της διακοπής χρηματοδότησης και παύσης λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, ο λογαριασμός της θα σταματήσει να ενημερώνεται τακτικά.

«Με εξαίρεση την επείγουσα πληροφόρηση για θέματα προστασίας και ασφάλειας», τα social media της πρεσβείας θα παραμείνουν ανενεργά «μέχρι την πλήρη επανέναρξη των λειτουργιών».

Σύμφωνα πάντα με την πρεσβεία, οι προγραμματισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου στις Η.Π.Α. (βίζα) θα συνεχίσουν να λειτουργούν «τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις πρεσβείες και τα προξενεία των Η.Π.Α. στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες».

«Ο λογαριασμός αυτός δεν θα ενημερώνεται έως την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών, με μόνη εξαίρεση τις επείγουσες ανακοινώσεις που αφορούν την ασφάλεια και προστασία. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο travel.state.gov».