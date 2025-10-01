Η παθολόγος-λοιμωξιολόγος Όλγα Κοσμοπούλου έκανε χθες έκκληση στους αρμόδιους να βρεθεί λύση, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει χρόνος».

Την 17η ημέρα απεργίας πείνας διανύει ο Πάνος Ρούτσι, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται πλέον ιδιαίτερα ανησυχητική.

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει «μέχρι τέλους», καθώς ζητά να μάθει την αλήθεια για τα αίτια του θανάτου του παιδιού του.

Σύμφωνα με την παθολόγο-λοιμωξιολόγο που τον εξέτασε χθες Τρίτη, ο οργανισμός του είναι σε οριακή κατάσταση: παρουσιάζει ταχυκαρδίες και εξάντληση, ενώ όπως τόνισε «θα έπρεπε ήδη να του χορηγείται ορός».

Παρά την εξασθένισή του, ο Πάνος Ρούτσι εξακολουθεί να πίνει μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες.

Σημειώνεται πως καθημερινά στο Σύνταγμα συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, εκφράζοντας στήριξη και αλληλεγγύη στον πατέρα που δίνει τη δική του μάχη για δικαίωση.