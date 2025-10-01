Σε πλήρη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Ένοπλες Δυνάμεις προκειμένου να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της νέας Δομής Δυνάμεων και η ικανότητα επέμβασης.

Το ΓΕΕΘΑ με απόφασή του θέτει σε πλήρη ετοιμότητα της Ένοπλες Δυνάμεις, σε απαιτητικά σενάρια προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα της νέας Δομής Δυνάμεων και η ικανότητα επέμβασης εν τόπω και χρόνω, όταν αυτό απαιτηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί 280 έξοδοι από 80 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, σε πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την εν γένει υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ.

Οι αποστολές περιλαμβάνουν σενάρια προσβολής και εξουδετέρωσης στόχων από απόσταση με χρήση στρατηγικών όπλων, καθώς επίσης και συνεργασία με τμήματα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και μη επανδρωμένα αεροχήματα (Drones – UAVs) για την εξουδετέρωση στόχων με τερματική καθοδήγηση πυρών.

Οι δραστηριότητες διεξάγονται όλο το 24ωρο, ημέρα και νύχτα, κάτι το οποίο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη του προσωπικού που εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες και ελέγχους (φόρτωση πυρομαχικών, εφοδιασμός με καύσιμα κτλ) κατά τη διάρκεια της άσκησης.