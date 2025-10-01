Ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε στην Πάρο, μόλις 10 μέτρα από την παραλία.

Στην ευρύτερη περιοχή Κορακιές, κάθετα σε βραχώδη παραλία και σε απόσταση μόλις 10 μέτρα από τη θάλασσα, βρέθηκε θαμμένος ο ανθρώπινος σκελετός που η προέλευσή του αποτελεί μέχρι στιγμής γρίφο για τις αρχές που εξετάζουν προσεκτικά κάθε ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με τον Παριανό Τύπο, ο σκελετός που είναι πλήρης, ανεβρέθηκε σε βάθος μικρότερο του ενός μέτρου και ήταν ενταφιασμένος σύμφωνα με το καθιερωμένο ταφικό τελετουργικό της διάταξης ανατολή – δύση. Αν και αναμένεται η εξέτασή του από ανθρωπολόγο για την ακριβή χρονολόγησή του, ένα ενδεχόμενο είναι ότι ανήκει σε άνθρωπο που απεβίωσε αρκετά χρόνια πριν.

Εικάζεται, ότι ίσως η σορός ξεβράστηκε πριν από πολλά χρόνια από τη θάλασσα και καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα ταυτοποίησης, οι περίοικοι την ενταφίασαν κοντά στο σημείο όπου ανεβρέθηκε.

{https://www.youtube.com/watch?v=fpNtEdBfXn4}

Σημειώνεται, ότι το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε από κάτοικο της περιοχής στις 22 Σεπτεμβρίου όταν και ειδοποιήθηκαν οι αρχές του νησιού.

Ο ανθρώπινος σκελετός θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει μαρτυρίες και καταθέσεις κατοίκων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ρίξουν φως στο θρίλερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν στην Πάρο αναφορές για εξαφανισμένα άτομα, ενώ θα διενεργηθούν επίσης εξετάσεις DNA για να διαλευκανθεί εάν ο σκελετός ανήκει σε άτομο από άλλη περιοχή εκτός Πάρου.