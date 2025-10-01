Προσοχή για κατολισθήσεις στις δυτικές παραλίες της Ζακύνθου, τονίζει ο Ευθ. Λέκκας.

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:49 ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της Ζακύνθου. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 18 χιλιόμετρα.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews επιβεβαίωσε ότι η δυτική περιοχή του νησιού έχει υψηλή σεισμικότητα και μεγάλα ρήγματα που μπορούν να δώσουν ισχυρές δονήσεις. Ήδη ισχύει απαγόρευση προσέγγισης για τις απότομες δυτικές παραλίες όπως το Ναυάγιο, τόνισε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται προσοχή για τον κίνδυνο κατoλιθήσεων.

«Φυσικά παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», πρόσθεσε ο Ευθύμιος Λέκκας.