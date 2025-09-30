Ολοκληρώθηκε η 39η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Στην 39η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 11021, σειρά η 3η και στοιχείο το Α.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.070.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 50918 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.

{https://www.youtube.com/watch?v=FHBLDBXN4WQ}