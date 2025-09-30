Με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας αλλά και χιόνια θα κάνει ποδαρικό ο Οκτώβρης σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10.

Η 48ώρη πανελλαδική κακοκαιρία τύπου Π θα φέρει ακόμα και χιόνια στο Καϊμακτσαλάν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου του Alpha, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική, τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π).

Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.

Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ).

Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν!

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0vjBjzobwDNF3VJhiYinGov4p3Av9bG11KcQVqkXc6KA29UiHygRS9xqdtQfzrt6Hl?locale=el_GR}