Νέα κακοκαιρία αναμένεται την Πέμπτη στη χώρα ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καιρός θα είναι αίθριος μέχρι τότε.

Βροχερός θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, με βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορα σημεία της πόλης.

Συγκεκριμένα, από το μεσημέρι βροχές θα πέσουν κυρίως στα δυτικά προάστια της Αθήνας, με την ένταση να είναι έντονη γύρω στις 3 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, ψιχάλες αναμένεται να πέσουν στα βόρεια προάστεια, από το Ολυμπιακό Στάδιο και βορειότερα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν αναμένεται βροχή στο κέντρο της Αθήνας αλλά και νότια προάστια.

Και αύριο ο καιρός θα είναι σχετικά καλός, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα στην Αττική ενώ από την Πέμπτη έρχεται νέα κακοκαιρία η οποία θα πλήξει αρχικά την δυτική Ελλάδα και αργότερα και την υπόλοιπη χώρα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης την Πέμπτη αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα διασχίσει τη χώρα μας από το Ιόνιο προς το Αιγαίο και θα δώσει τοπικά ισχυρές καταιγίδες οι οποίες θα αφορούν κυρίως θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θέλει προσοχή και αυτό το κύμα κακοκαιρίας, μπορεί στο πέρασμά του να αφήσει και πλημμυρικά επεισόδια.

Θα πέσουν και κάποια χιόνια σε ψηλά βουνά της βόρειας Ελλάδας, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία και θα κάνει και κρύο.

Θα πρέπει να βρισκόμαστε σε μία ετοιμότητα για τα κύματα κακοκαιριών και γιαυτό που έχουμε μπροστά μας Πέμπτη και Παρασκευή καθώς θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία, θα φυσάει έντονα σε ξηρά και θάλασσα, επομένως είναι μια κακοκαρία φθινοπωρινού τύπου που μπορεί όμως να αφήσει προβλήματα.