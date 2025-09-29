Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος.

Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε η υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μετά την εμφάνισή του στη Δικαιοσύνη. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd5cbkkhalch?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ειδικότερα, του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για εγκατάλειψη οχημάτων μετά το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία της εγκατάλειψης του οχήματος, καθώς υποστηρίζει ότι ναι μεν ήταν ο ίδιος ο οδηγός του αυτοκινήτου και ότι χτύπησε τα υπόλοιπα αμάξια, όμως είχε αφήσει χαρτί που να ενημέρωνε τους οδηγούς και αργότερα κάλεσε την ασφαλιστική εταιρεία.

Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν, αυτή είναι η αλήθεια

Μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από την Ευελπίδων ο ηθοποιός τόνισε ότι «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν, αυτή είναι η αλήθεια. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd5daoli6x0p?integrationId=40599y14juihe6ly}