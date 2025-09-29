Το θέαμα είναι συναρπαστικό και συγχρόνως ανησυχητικό.

Αναδύθηκε από τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου το βυθισμένο χωριό Κάλλιο στη Δωρίδα, καθώς η στάθμη της λίμνης συνεχίζει να υποχωρεί επικίνδυνα λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας.

Σπίτια, πέτρινα κτίσματα, δρόμοι και υπολείμματα του παλιού οικιστικού ιστού ήρθαν ξανά στο φως, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό, αλλά ταυτόχρονα ανησυχητικό θέαμα. Οι εικόνες που φτάνουν από την περιοχή αποκαλύπτουν την ιστορία που για χρόνια ήταν κρυμμένη κάτω από τα νερά, ενώ ταυτόχρονα φέρνουν στην επιφάνεια την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η ξαφνική εμφάνιση του χωριού λειτουργεί και ως προειδοποίηση, αναδεικνύοντας με τρόπο σαφή τη φθίνουσα πορεία των αποθεμάτων νερού και τον κίνδυνο που συνεπάγεται για την ευρύτερη περιοχή.