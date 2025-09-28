Η πλευρά του φερόμενου ως θύτη υποστηρίζει ότι εκείνος προχώρησε σε κανονικό έλεγχο.

Κακομεταχείριση που σοκάρει φέρεται να πέρασε Ελληνογερμανός από αστυνομικό στην Ξάνθη, καθώς το πρωί του Σαββάτου ο 40χρονος, που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και είναι βαρήκοος, ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, αλλά και απαγωγής.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή του Σουνίου, στην Ξάνθη, όπου ο αστυνομικός, φορώντας πολιτικά ρούχα, προσέγγισε τον Ελληνογερμανό καθώς, όπως ισχυρίστηκε, νόμιζε πως ήταν μετανάστης που είχε μπει παρανόμως στη χώρα.

Ξυλοδαρμός 40χρονου στην Ξάνθη: Τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ

Ο αστυνομικός πέρασε χειροπέδες στον Ελληνογερμανό και, όπως ανέφερε και ο δικηγόρος του θύματος, πέταξε τον 40χρονο στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε άλλη περιοχή της Ξάνθης όπου τον ξυλοκόπησε άγρια.

«Έχω πάθει σοκ δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα μου συνέβαινε αυτό», ανέφερε το 40χρονο θύμα.

Η πλευρά του υπαστυνόμου υποστηρίζει ότι ο ίδιος είχε κανονικά υπηρεσία και προχώρησε σε τυπικό έλεγχο στο συγκεκριμένο άνθρωπο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd4goqdinor5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο δικηγόρος του Ελληνογερμανού ανέφερε: «Χτες, στις 9:30, ο 40χρονος με ελληνική και γερμανική υπηκοότητα που ζει μόνιμα στη Γερμανία, έφυγε από το χωριό του, το Σούνιο στην Ξάνθη να πάει στο σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα εκτός του οικισμού.

Καθώς επέστρεφε τον σταμάτησε ένα τζιπ, κατέβηκε ένας άντρας με πολιτικά ρούχα και του είπε ότι ειναι αστυνομικός. ο άντρας του έβαλε χειροπέδες, τον χτύπησε και τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος».

Τον απελευθέρωσε σε ένα χωράφι

Όπως έγινε γνωστό, ο συγκεκριμένος αξιωματικός ήταν επικεφαλής ερευνών στην περιοχή.

Όταν σταμάτησε τον 40χρονο άνδρα, τον ξυλοκόπησε και τον έβαλε μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd4m32kjit7l?integrationId=40599y14juihe6ly}