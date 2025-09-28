Μια εργαζόμενη μητέρα, όταν επιστρέφει σπίτι, δεν προλαβαίνει ξύπνιο το παιδί της.

Σύντομο αλλά πολύ εύστοχο είναι το σποτ της ΓΣΕΕ για την απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Μία εργαζόμενη γυναίκα αρχίζει την ημέρα της στις 6 το πρωί. Ετοιμάζει το παιδί της για το σχολείο και εν συνεχεία φεύγει για τη δουλειά.

Λόγω του 13ώρου εργάζεται μέχρι αργά το βράδυ. Επιστρέφει στο σπίτι με λαχτάρα να δει το γιο της αλλά αυτός έχει ήδη κοιμηθεί.

Το κεντρικό μότο του σποτ είναι το «ο χρόνος δεν είναι εμπόρευμα» και σχετίζεται με τη διάταξη που θεσπίζει η κυβέρνηση για την 13ώρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη.

{https://youtu.be/N0HmU9drnYo?si=05fOzIFJmSf-vEyl}