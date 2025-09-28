Τρία εκατ. ευρώ μοιράζει απόψε το τζόκερ, ενώ κάθε τυχερός στη δεύτερη κατηγορία θα λάβει από 100.000 ευρώ.
Η κλήρωση θα γίνει στις 22:00 και αμέσως μετά θα μάθουμε και τον πίνακα κερδών.
η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.
Επίσης, η φορολογία των κερδών γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα φόρου:
-κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο
-κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
-κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
-κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
-κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)