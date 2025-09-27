Το 2025 ήταν η πρώτη φορά που τρεις παραστάσεις παρουσιάστηκαν με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας (νοηματική, υπερτιτλισμό, ακουστική περιγραφή, απτική ξενάγηση).

«Για ακόμη μία χρονιά, το Φεστιβάλ Κολωνού αποδείχθηκε θεσμός για την πόλη, γεμάτο εξαιρετικές παραστάσεις που αγκαλιάστηκαν από το κοινό» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Το 2025 ήταν η πρώτη φορά που τρεις παραστάσεις παρουσιάστηκαν με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας (νοηματική, υπερτιτλισμό, ακουστική περιγραφή, απτική ξενάγηση).

«Υποδεχθήκαμε χιλιάδες θεατές, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη όταν δεν αποκλείει, πολλαπλασιάζει τη δύναμή της. Καταφέραμε να φέρουμε το θέατρο κοντά σε όλους, να ζωντανέψουμε τις γειτονιές, να δώσουμε βήμα σε καλλιτέχνες και νέες ιδέες και όλα αυτά με ένα πολύ προσιτό εισιτήριο. Και του χρόνου ξανά ραντεβού στον Κολωνό» πρόσθεσε ο Χάρης Δούκας.

2 τελευταίες παραστάσεις:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, 21:00 | «Όπου Γιώργος και μάλαμα»

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, 21:00 | «Το Δράμα της Δημοκρατίας»

{https://www.facebook.com/harisdoukas/videos/812836455018089}