Οι τρεις σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό αποδίδεται σε οπαδική αντιπαράθεση. Προσαγωγές από την ΕΛΑΣ.

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Μεταμόρφωση, κατά τη διάρκεια κρητικού γλεντιού.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ομάδα ατόμων γύρω στις 2:30 π.μ. συγκρούστηκε βίαια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ.

Η συμπλοκή δεν συνδέεται με την εκδήλωση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αλλά αποδίδεται σε υπόθεση οπαδικής βίας.

Η Αστυνομία προχώρησε σε αρκετές προσαγωγές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης διακόπηκε αιφνίδια, με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον στο να διαλευκάνουν τα αίτια και τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο αιματηρό επεισόδιο.