Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Μεταμόρφωση, κατά τη διάρκεια κρητικού γλεντιού.
Η κατάσταση ξέφυγε όταν ομάδα ατόμων γύρω στις 2:30 π.μ. συγκρούστηκε βίαια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.
Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ.
Η συμπλοκή δεν συνδέεται με την εκδήλωση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αλλά αποδίδεται σε υπόθεση οπαδικής βίας.
Η Αστυνομία προχώρησε σε αρκετές προσαγωγές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Η εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης διακόπηκε αιφνίδια, με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον στο να διαλευκάνουν τα αίτια και τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο αιματηρό επεισόδιο.