Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την κακοκαιρία που θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας και ακραία ποσότητα βροχής που θα πέσει κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Σήμερα ξεκινάει η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου που θα κρατήσει μερικές μέρες, ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα πλησιάζει και νέα κακοκαιρία. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε σήμερα στο OPEN ότι στην Αττική θα έχει κάποιες βροχές αύριο Κυριακή, αλλά όχι με μεγάλη ένταση. Σημείωσε ότι από την Πέμπτη θα έρθει νέο οργανωμένο κύμα που θα σαρώσει όλη την Ελλάδα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα, ενώ έκανε λόγο για σημαντικό όγκο νερού στην Πάτρα και γεντικότερα στη δυτική Ελλάδα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την κακοκαιρία που θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας και ακραία ποσότητα βροχής που θα πέσει κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd3a1v3gh55t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία είναι οι 7 περιοχές που θα πληγούν περισσότερο από τα φαινόμενα της κακοκαιρίας. Υπολογίζεται πως θα πέσουν έως και 100 τόνους βροχής μέσα σε ένα 24ωρο: από το βράδυ του Σαββάτου έως και το βράδυ της Κυριακής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιώντας για τα ακραία φαινόμενα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.09.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.09.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, φαίνεται πως θα εκδηλωθούν απλά βροχές.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, το Σάββατο θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κατευθύνσεις στο Αιγαίο.

Την Κυριακή τα μποφόρ αναμένεται να μειωθούν ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

«Σήμα για 100 τόνους νερού»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί με ανάρτησή του πως οι βροχές που θα εκδηλωθούν θα είναι σφοδρές.

«Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία ,διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό. Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media.

Η πρόγνωση καιρού για σήμερα Σάββατο 27.09.2025

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς και μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 29-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή περίπου κατά 5 βαθμούς Κελσίου.