Από νωρίς βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον ηλικιωμένο κολυμβητή στην Αχαΐα.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 88χρονος κολυμβητής που αναζητούσαν οι Αρχές στην Αχαΐα.

Ο 88χρονος εντοπίστηκε από ελικόπτερο της πολεμικής Αεροπορίας στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Βασιλείου Αχαΐας.

Ανασύρθηκε από ιδιώτη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σημειώνεται ότι από νωρίς βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον ηλικιωμένο κολυμβητή. Την επιχείρηση για την ανεύρεσή του συντόνιζε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης ενώ συμμετείχε και όχημα του Λιμενικού Σώματος, με στόχο τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό του 88χρονου.