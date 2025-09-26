Καταιγίδες και μεγάλα ύψη νερού φέρνει η νέα κακοκαιρία, οι περιοχές στο «μάτι» της διαταραχής και η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την ένταση των φαινομένων.

Μια σοβαρή φθινοπωρινή κακοκαιρία θα κάνει την προέλασή της στη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με καταιγίδες και έντονες βροχές, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το καλοκαίρι μας «αποχαιρετά» οριστικά και δίνει την θέση του στο φθινόπωρο που θα κάνει δυναμικά την εμφάνισή του με επίκεντρο την Δυτική Ελλάδα.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιο του περιγράφει εκτενώς το πώς θα κινηθεί το κύμα κακοκαιρίας που θα μονοπωλήσει τα καιρικά δρώμενα του σαββατοκύριακου. Οι σύντομες τοπικές βροχές της Παρασκευής θα δώσουν σκυτάλη σε επικίνδυνα φαινόμενα στα Δυτικά το βράδυ του Σαββάτου που θα διαρκέσουν μέχρι τη νύχτα της Κυριακής και θα «σφυροκοπήσουν» τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρό τους.

Το κρίσιμο χρονικό ορόσημο της κακοκαιρίας

Μάλιστα όπως ο κ. Ζιακόπουλος δίνει αναλυτικά το χωροχρονικό πλαίσιο των έντονων φαινομένων με αξιόλογη ύψη βροχής που αναμένεται να σημειωθούν «τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή και στο μεγαλύτερο διάστημα της Κυριακής στο Ν. Ιόνιο και την Πελοπόννησο (κυρίως στις δυτικές και νότιες περιοχές της)». Προειδοποιεί για την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές θα έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια λόγω συνεχούς ανατροφοδότησης.

«Καμπανάκι» για τα ύψης βροχής

Ο κ. Ζιακόπουλος επισημαίνει ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν από τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή και στο μεγαλύτερο διάστημα της Κυριακής, κυρίως στο Νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, κυρίως στις δυτικές και νότιες περιοχές. Η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά υψηλή όσον αφορά την ένταση των βροχών και το κατά πόσο μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα, καθώς τα μετεωρολογικά μοντέλα παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Οι τελικές προβλέψεις θα ξεκαθαρίσουν το πρωί του Σαββάτου.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το Σάββατο (27/9), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές στη Δ. Ελλάδα, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Α. Στερεά. Τη νύχτα, όμως, προς την Κυριακή στο Ν. Ιόνιο και τη Δ. Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ΝΑ έως ΒΑ 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 6 με 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία, γενικά, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 27 βαθμούς.

Την Κυριακή (28/9), στο Ν. Ιόνιο και την Πελοπόννησο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με παροδικές βροχές στην κεντροδυτική Μακεδονία, το Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τη Δευτέρα (29/9), στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας είναι πιθανό να σημειωθούν ακόμα στις Κυκλάδες και τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι μόνο στα Δωδεκάνησα θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή και στο μεγαλύτερο διάστημα της Κυριακής στο Ν. Ιόνιο και την Πελοπόννησο (κυρίως στις δυτικές και νότιες περιοχές της) θα σημειωθούν αξιόλογα ύψη βροχής. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι εντάσεις της βροχής μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Η απάντηση δεν είναι εύκολη, καθώς μέρα με την ημέρα τα μοντέλα δεν δείχνουν -ούτε μεταξύ τους ούτε με τον εαυτό τους- μεγάλη συνέπεια στην πρόγνωση του υετού. Αναφορικά με την αιτία, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει σαφές δυναμικό αίτιο που θα οδηγούσε σε σημαντική κυκλογένεση στην κεντρική Μεσόγειο (απουσία θετικής μεταφοράς στροβιλισμού και έλλειψη αξιόλογης βαροκλινικότητας στην περιοχή ενδιαφέροντος). Αντίθετα, δυνητική αστάθεια υπάρχει, συγκλίσεις των ανέμων στην κατώτερη ατμόσφαιρα μπορούν να παρατηρηθούν και η ορογραφία θα παίξει τον ρόλο της, αλλά επαρκούν αυτά για την εκδήλωση καταιγίδων ικανών να δημιουργήσουν προβλήματα;

Αν και το επιφανειακό χαμηλό που αναμένεται να σχηματιστεί αύριο (Σάββατο) στο Ιόνιο δεν θα είναι βαθύ, η ισχυρή και επίμονη σύγκλιση των ανέμων στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας και το ανάγλυφο θα προκαλέσουν έκλυση της δυνητικής αστάθειας που την εποχή αυτή υπάρχει στη Μεσόγειο. Το αποτέλεσμα θα είναι η εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές θα έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια λόγω συνεχούς ανατροφοδότησης. Επισημαίνεται ότι τα μεγάλα ύψη βροχής, που βλέπετε στον παραπάνω χάρτη, ουσιαστικά θα σημειωθούν από αργά το βράδυ του Σαββάτου ως αργά τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, δεδομένου ότι στο ενδιάμεσο διάστημα στη Δ-ΝΔ Ελλάδα οι βροχές που θα πέσουν εκεί δεν θα είναι σημαντικές. Οι επιμέρους περιοχές που θα επηρεαστούν από τα ισχυρά φαινόμενα είναι αυτές που αναφέρονται στο έκτακτο της ΕΜΥ. Να συμπληρώσω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες διαφωνίες των μοντέλων αναφορικά με την κατανομή και την ένταση των βροχών και αύριο το πρωί -αν απαιτηθεί- θα έχουμε την τελευταία ευκαιρία προσαρμογής των προγνώσεων.

Νικολέτα Ζιακοπούλου για κακοκαιρία: Κίνδυνος πλημμυρών σε Νότιο Ιόνιο και Δυτική Πελοπόννησο

Προειδοποίηση για την κακοκαιρία δίνει και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου τονίζοντας το χρονικό ορόσημο το βράδυ του Σαββάτου. Είναι το χρονικό ορόσημο «κλειδί» όπου τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα έχουν μεγάλη διάρκεια στα Δυτικά, με υπαρκτό τον κίνδυνο πλημμυρών. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία). Ο θυελλώδης βοριάς, που φυσά ήδη από την Παρασκευή, φτάνει τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στα ορεινά οι ριπές αγγίζουν τα 100 χλμ./ώρα.