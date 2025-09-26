Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Έκτακτο δελτίο καιρού για την κακοκαιρία εξέδωσε η ΕΜΥ, στο οποίο αναφέρει:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Στα μέσα της άλλης εβδομάδας έρχεται μία πολύ πιο σημαντική κακοκαιρία σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη, ακόμη πιο σημαντική, με την έννοια ότι θα απασχοληθεί ολόκληρη σχεδόν η χώρα και δεν αποκλείεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας να δώσει πολύ μεγάλο όγκο νερού σε πολλές περιοχές της χώρας και με διάρκεια.

Από Τετάρτη και Πέμπτη αναμένεται και στην Αθήνα.

Ο αντικυκλώνας δημιουργεί βαρομετρικά χαμηλά τα οποία κατευθύνονται προς τη χώρα μας. Αλληλεπιδρούν με τις πολύ θερμές θάλασσες προς την κεντρική Μεσόγειο και κινούνται και επηρεάζουν τη χώρα μας.

Πάλι θα σχηματιστεί κάποιο βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Ιταλίας, θα κινηθεί προς τη χώρα μας την Τετάρτη και θα δώσει ακραίο και πάλι καιρό.

Θα έχει και διάρκεια τουλάχιστον δύο με τρεις ημέρες και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε ότι αφορά τα πλημμυρικά επεισόδια.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία που έρχεται το Σάββατο

Η κακοκαιρία που πλησιάζει αναμένεται να φέρει σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, βάζοντας τη χώρα σε φθινοπωρινό ρυθμό.

Ήδη από το απόγευμα του Σαββάτου οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σταδιακή επιδείνωση, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες που τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η ατμοσφαιρική διαταραχή που σχηματίζεται στη νότια Ιταλία θα κινηθεί προς τα ανατολικά, πλήττοντας αρχικά τα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ιδιαίτερα έντονα αναμένονται τα καιρικά φαινόμενα σε περιοχές όπως η Αχαΐα, η Μεσσηνία και η Ζάκυνθος, όπου οι αρχές βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ενώ οι ψυχρότεροι άνεμοι θα ενισχύσουν την αίσθηση του κρύου.

Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία και η πυκνή νέφωση θα εντείνουν το σκηνικό της κακοκαιρίας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για κινδύνους από πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και λόγω των θυελλωδών ανέμων, καθώς υπάρχει κίνδυνος πτώσης δέντρων ή αντικειμένων.