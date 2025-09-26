Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Οι αριθμοί 12, 24, 26, 35 και 48 με τζόκερ τους αριθμούς 1 και 2, κερδίζουν τα 10 εκατ. ευρώ της σημερινής κλήρωσης του Eurojackpot.

Υπενθυμίζεται ότι η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης

O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.

Επίσης, οι συμμετοχές για τις κληρώσεις Τρίτης και Παρασκευής κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00 το βράδυ.