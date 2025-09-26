Δείτε αναλυτικά τον πίνακα κερδών της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot.

Ο πίνακας κερδών της σημερινής κλήρωσης του Eurojackpot, μόλις δημοσιεύθηκε και σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων είχαμε τζακ ποτ. Στη δεύτερη κατηγορία (5+1) 3 δελτία κερδίζουν από 629.845,30€, ενώ στην τρίτη κατηγορία (5) τα τυχερά δελτία είναι 9, εκ των οποίων 1 στην Ελλάδα τα οποία κερδίζουν από 118.401 ευρώ.

Επίσης στην κατηγορία 4+2, 40 είναι τα τυχερά δελτία, εκ των οποίων επίσης 1 παίχτηκε στην Ελλάδα και κερδίζουν από 4,394 ευρώ.

