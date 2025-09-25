Χειροπέδες σε 77χρονο που πιάστηκε να κρύβει στο σπίτι του 39 αρχαία αντικείμενα, καθώς και μια φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη 77χρονου ημεδαπου για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39 αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και 1 φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω, στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής 28 πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για 12 από αυτά.

Για τα υπόλοιπα 16, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων.

Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε ενώ, παρά το γεγονός ότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Παρακάτω οι φωτογραφίες των ευρημάτων της ΕΛΑΣ: