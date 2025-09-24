Ο 14χρονος συνελήφθη στην συμβολή της λεωφόρου Γαλατσίου με την Καραολή και Δημητρίου και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ανηλίκων.

Συνελήφθη στο Γαλάτσι το μεσημέρι της Τετάρτης ένας 14χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 14χρονος μπήκε στο 1ο δημοτικό σχολείο Γαλατσίου και φωτογράφισε έναν 9χρονο μαθητή στην τουαλέτα την ώρα που αυτός έκανε την ανάγκη του. Στη συνέχεια ο 14χρονος άρχισε να δείχνει τις φωτογραφίες σε άλλα παιδιά στο προαύλιο του σχολείου. Το περιστατικό αναφέρθηκε στη διευθύντρια του σχολείου, η οποία και ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές.

Ο 14χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα από αστυνομικούς της Ομάδας ΖΗΤΑ στην συμβολή της λεωφόρου Γαλατσίου με την Καραολή και Δημητρίου, όπου και συνελήφθη. Ο ανήλικος κρατείται και θα οδηγηθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στον εισαγγελέα ανηλίκων.