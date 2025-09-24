Tα μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό υπέρ του παλαιστινιακού λαού στην πρόσοψη του προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Στην προσαγωγή 5 μελών του Ρουβίκωνα προχώρησε η αστυνομία καθώς νωρίτερα σκαρφάλωσαν στο προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη και κρέμασας πανό υπέρ της Παλαιστίνης.

Στο πανό τα μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν «Genocide» και με συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και με τρικάκια έφτασαν έξω από το προξενείο.

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας οι οποίες προσήγαγαν πέντε άτομα.

Η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα

Ανάρτηση πανό στην πρόσοψη του προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και ενάντια στη γενοκτονία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις.

Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει προ πολλού. Οι ΗΠΑ -για πολλοστή φορά- δείχνουν τα αιματοβαμμένα δόντια τους συνεχίζοντας απρόσκοπτα την τροφοδοσία του γενοκτονικού κράτους του Ισραήλ. Χωρίς ντροπή, ήθος ή ανθρωπιά, αξίες που ούτως ή άλλως δεν βρίσκουν περιθώριο ύπαρξης εντός της ιμπεριαλιστικής μηχανής και των δορυφόρων της.

Δύο χρόνια μετά την 7η Οκτώβρη, βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση κορύφωσης των κτηνωδιών κατά του παλαιστινιακού λαού. Μετά από 77 χρόνια καταπίεσης, εκτοπισμού, κατοχής και απαρτχάιντ, οι συνθήκες εξαθλίωσης υπό τις οποίες ζούσε ο λαός της Παλαιστίνης έχουν πάρει πια τα χαρακτηριστικά μιας ολοκληρωτικής εκστρατείας εξόντωσης και αφανισμού του. Εθνοκάθαρση, δολοφονίες, παιδοκτονίες, καταστροφή και τρόμος, γενοκτονία όλα πληρωμένα και συντελεσμένα από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, και τον τοποτηρητή του στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ.

Φρικιαστικές εικόνες μεταφέρονται ζωντανά στις οθόνες μας σε καθημερινή βάση: διαμελισμένα παιδιά, υποσιτισμένα βρέφη, αγανακτισμένες μητέρες, δολοφονημένοι δημοσιογράφοι, απεγνωσμένοι άνθρωποι χωρίς διέξοδο. Θηριωδίες που έχουν αναχθεί από τα καθεστωτικά ΜΜΕ σε φτηνό θεαματισμό, στερημένες από κάθε είδους πραγματική υπόσταση και πάντα συνοδευόμενες από το αφήγημα του δικαιώματος αφενός του Ισραήλ στην "αυτοάμυνα" και της ιερής υποχρέωσης αφετέρου της Δύσης στη χρηματοδότησή της. Απώτερο στόχο των καθεστωτικών δυτικών μέσων, που ευθυγραμμίζονται πλήρως με την αμερικάνικη και ισραηλινή προπαγάνδα διαφυλάσσοντας και αυτά τα συμφέροντά τους, αποτελεί η φύτευση του σπόρου της ανημπόριας στο μυαλό του "ελεύθερου" δυτικού κόσμου και η κανονικοποίηση των εικόνων της βαρβαρότητας στην "αδιάφορη" καθημερινότητά μας. Μια υπενθύμιση, και εν τέλει αποδοχή από μέρους μας, όχι μόνο του άγους της γενοκτονίας σε ζωντανή μετάδοση, αλλά και του μέλλοντος που επιφυλάσσει η εξουσία στους υποτελείς σε περίπτωση που σηκώσουν κεφάλι.

Με τη νέα χερσαία εισβολή του τρομοκράτους του Ισραήλ στη Γάζας μία εβδομάδα πριν, ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται στους πάνω από 200.000 νεκρούς. Προς έκπληξη κανενός, ένα μεγάλο ποσοστό των αμάχων δολοφονημένων συνεχίζει να αναλογεί στα "τέλεια θυματα" των θρασύδειλων στρατιωτών του IDF, τα παιδιά.

Υποχρέωσή μας με τη σειρά μας, να αντισταθούμε στον ζόφο κόντρα στο μπόλιασμα της συνείδησής μας με αδιαφορία, ηττοπάθεια και απανθρωποποίηση. Υποχρέωσή μας να μην σιωπήσουμε απέναντι στο μεγαλύτερο έγκλημα της εποχή μας.

Όλοι και όλες στην κοινωνική βάση πρέπει να αντλήσουμε τη συλλογική μας δυναμη και να την επικεντρώσουμε στο να κάνουμε ό,τι περνάει απο το χέρι μας ώστε να σταματήσουμε τον Λεβιάθαν. Είναι χρέος μας να στηρίξουμε την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού με κάθε μέσο. Για να σταματήσει η γενοκτονία. Για να πάρουν πίσω οι Παλαιστίνιοι τις ζωές τους. Για να συνθλιφτεί επιτέλους το κεφάλι της αυτοκρατορίας.

Κάτω το Ισραήλ, κάτω οι ΗΠΑ, κάτω ο φασισμός, ο ιμπεριαλισμός, η αποικιοκρατία και τα δεκανίκια τους. Στεκόμαστε ολόψυχα στο πλευρό του αδάμαστου παλαιστινιακού λαού και της ηρωικής του αντίστασης.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΗΝΗ

STOP GENOCIDE

Ρουβίκωνας».