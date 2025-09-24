Συναγερμός ηγια την εξαφάνιση του 16χρονου.

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση ενός 16χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου από τους Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Πρόκειται για τον Γιώργος Γ., ο οποίος έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε βερμούδα, μαύρη μπλούζα με λευκά γράμματα, γαλάζια αθλητικά παπούτσια, γυαλιά μυωπίας και έχει μία μαύρη τσάντα πλάτης.

Το Χαμόγελο του Παιδιού απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε έχει κάποια πληροφορία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον οργανισμό, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.