«Από τις αρχές του 2024, έχουμε παραδώσει 16 πλήρως ανακατασκευασμένες και ανακαινισμένες παιδικές χαρές. Και σχεδιάζουμε μέχρι τις αρχές του 2026 να προσφέρουμε στους μικρούς μας φίλους άλλες 8», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε την χαρά να εγκαινιάσουμε 2 νέους χώρους παιχνιδιού στον Νέο Κόσμο (Ραφτοπούλου & Σουλιωτών) και στο Παγκράτι (Δαμάρεως & Αλκέτου). Οι παιδικές χαρές διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό (τσουλήθρες, κούνιες, τραμπάλες), ελαστικά δάπεδα ασφαλείας, νέα περίφραξη και φωτισμό, παγκάκια για τους συνοδούς, βρύσες με πόσιμο νερό και φυσική σκίαση από τα δέντρα. Παράλληλα, εξασφαλίζεται πλήρης πρόσβαση για ΑμεΑ μέσω ειδικών ραμπών, ενώ πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και έχουν πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα OCTOCERT. Επενδύουμε στη νέα γενιά και δίνουμε ζωή στους δημόσιους χώρους της πόλης», καταλήγει η ανάρτηση του κ. Δούκα.

