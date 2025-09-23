Σπασμένος αγωγός στο Μαρκόπουλο και κυκλοφοριακό κομφούζιο σε όλες τις βασικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Αττικής - με την κυκλοφορία στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο ρεύμα προς Λαύριο, να έχει διακοπεί λίγο μετά το Μαρκόπουλο.

Αιτία είναι η θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ που προκάλεσε καθίζηση στο οδόστρωμα, αναγκάζοντας την Τροχαία να εκτρέψει τα οχήματα σε εναλλακτικές διαδρομές. Οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ώρες, ενώ ήδη παρατηρείται έντονη κίνηση στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, κυκλοφοριακό χάος επικρατεί σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Κηφισίας προς Φιλοθέη, στη λεωφόρο Μεσογείων στο Χολαργό (ρεύμα καθόδου), καθώς και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρωνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται επίσης στον Σκαραμαγκά, στον άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά, τόσο στο ύψος του Ελληνικού και του Αλίμου, όσο και από την Καλλιθέα έως την πλατεία Ιπποδαμείας.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς υπομονή και προτείνουν, όπου είναι δυνατόν, την αποφυγή μετακινήσεων στις συγκεκριμένες ώρες αιχμής.